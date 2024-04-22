مراعاة الزمن مع الأسئلة في اختبارات أعمال السنة

بدأت اختبارات أعمال السنة للفصل الدراسي (منتصف الفصل الدراسي الثالث) أمس لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، وذلك خلال اليوم الدراسي، مع انتظام سير الدراسة في بقية الحصص اليومية، وذلك وفقًا للائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية لها، وعلى ذلك يكون يوم الخميس بعد المقبل 23 شوال الجاري «إجازة مطولة».

قواعد تنظيمية

وضعت المدارس جداول للاختبارات لجميع الصفوف الدراسية، مع مراعاة مناسبة زمن اختبار المقرر الدراسي لأسئلة الاختبار، مع التأكيد على سرعة رصد الدرجات في نظام «نور» الإلكتروني، عند الانتهاء من أعمال التصحيح.

وأوضحت إدارات تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، في تعاميم لها، أن المذكرة التفسيرية والقواعد التنظيمية للائحة تقويم الطالب، أكدت على أن يتم اختبار الطالب المنتظم في أعمال السنة مرة واحدة في منتصف كل فصل دراسي.

المهام الأدائية

بدوره، شدد الخبير في الشؤون التعليمية عبدالله السلطان لـ«دوت الخليج»، على ضرورة مراعاة أن لا يكون هناك اختباران في اليوم الواحد، وذلك للتخفيف على الطلبة وكي يتسنى لهم الاستعداد الجيد لتأدية الاختبارات التي تجرى ضمن اليوم الدراسي دون الإخلال بسير العملية التعليمية، حيث تكون الاختبارات خلال الحصص الدراسية للمواد وبإشراف معلم المادة، موضحًا أن تقويم الطالب، يتكون من درجة اختبار منتصف الفصل الدراسي، ودرجة الواجبات والمشاركة الصفية، والمهام الأدائية، وتستمر عملية التحسين خلال ما تبقى من الفصل الدراسي الثالث، وأن الاختبارات العملية والشفهية للفصل الدراسي الثالث تبدأ ‏الخميس الـ 22 من ذي القعدة المقبل، على أن تبدأ الاختبارات النهائية التحريرية الثلاثاء 27 ذو القعدة المقبل.

تعليمات يجب مراعاتها

• تكليف المعلمين والمعلمات بإعداد أسئلة الاختبارات

• تقويم أداء الطلاب والطالبات في مواد التقويم المستمر.

• إشعار الطلاب والطالبات عن جدول الاختبارات قبل موعدها بوقت كاف

- ألا يتجاوز مواد الاختبار عن مادتين في اليوم الواحد، ومادة واحدة لطلاب وطالبات التربية الخاصة.

• يسلم الطالب تقريرًا مفصلًا يوضح نتائج الطالب، وإنجازاته في عمليات التعلم

- استمرار عمليات تحسين درجات والمتابعة حتى نهاية الفصل الدراسي الثالث.

مواعيد أعمال السنة والاختبارات النهائية

• اكتمال إدخال جميع معايير التقويم ودرجات أعمال السنة لجميع المراحل الدراسية للفترة السابقة، وإشعار الطلبة وأولياء أمورهم بذلك: الخميس 1 ذو القعدة المقبل.

• اكتمال تشكيل لجان الاختبارات والرصد: الأحد 4 ذو القعدة المقبل.

• آخر موعد لاستلام نماذج أسئلة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث ونماذج الإجابات: الخميس 8 ذو القعدة المقبل.

• إعداد جداول اختبارات نهاية الفصل، المواد التحريرية ومواد التقويم التكويني والمواد ذات الجانبين: الأحد 11 ذي القعدة.

• بدء اختبارات نهاية الفصل في التعليم المدمج لنظام المسارات: الثلاثاء 20 ذو القعدة.