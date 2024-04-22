شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": رياح وأتربة على منطقة حائل وأمطار على عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، من رياح نشطة وأتربة ‏مثارة ‏على ‏منطقة ‏حائل، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ‏الأفقية، ‏تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‏.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى ‏الساعة ‏7 ‏مساءً‏.‏ أمطار غزيرة على منطقة عسير كما نبَّه المركز من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.