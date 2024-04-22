شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن والحماية" تضبط مخالفًا لنظام البيئة باستغلال الرواسب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر الجهات الأمنية في المملكة بتكثيف جهودها المتواصلة للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بمنطقة تبوك.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. ضبط ترويج كميات من الحشيش بالرياض وقبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة المجمعة بمنطقة الرياض على مواطن لترويجه (4) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.