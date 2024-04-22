شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن الطرق" تقبض على مواطن ترويج 4 كيلوجرامات من الحشيش بالمجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة المجمعة بمنطقة الرياض على مواطن لترويجه (4) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

