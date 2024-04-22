شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار تراخيص "الالتزام البيئي" يستغرق ثوانٍ بدلًا من 10 أيام عمل والان نبدء بالتفاصيل

الكفاءة والدقة

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن إطلاق وتفعيل أتمتة تحصيل المقابل المالي للتراخيص عبر استخدام أحدث التقنيات الناشئة لأتمتة الأعمال آلياً التي تتم بواسطة روبوتات البرامج الافتراضية، المعروفة باسم RPA لتنفيذ الأعمال، والتي يتم من خلالها اختصار مهام يدوية ومتكرره تستغرق وقتاً طويلاً، إذ اختصرت فيما يخص إنهاء عملية واحدة لتحصيل المقابل المالي للترخيص من 10 أيام عمل إلى ثوانٍ معدودة.وأوضح كبير مهندسي البرمجيات بالمركز، المهندس محمود المحمادي، أنها تمت أكثر 150 ألف عملية منذ تفعيل التقنية في منتصف الشهر الماضي فقط، وأن هذه النقلة النوعية في استخدام التقنية هي ضمن إستراتيجية التحول الرقمي للمركز، والتي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.وأشار المحمادي، إلى أن التقنية المستخدمة تتسم بالعديد من المزايا، من أبرزها، الكفاءة والدقة وتقليل الخطأ البشري الذي قد يحدث عند إنجاز المهام بالطرق التقليدية، إضافة إلى إسهامها في رفع مستوى الإنتاجية عبر إتمام التشغيل الآلي للمهام خلال ثواني، حيث يتمكن خلاله من إغلاق الدورة المستندية للإيرادات، وتسجيل المقابل المالي للتراخيص والتصاريح بالأنظمة المالية.وأوضح أن عدد العمليات التي تنجز يومياً تتراوح مابين 8 إلى 10 آلاف عملية. وأضاف أن تفعيل هذه التقنية جزء من جهود المركز لمواكبة التطور التقني والإسهام في تحسين الخدمات الرقمية، والتي من شأنها رفع مستوى الالتزام البيئي لكل المنشآت التنموية، عبر تطوير وتعزيز التعاون الرقمي ورفع الكفاءة في إدارة الأتمتة لجميع العمليات البيئية.