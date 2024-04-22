شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة المخدرات تقبض على شخص بمحافظة بدر لترويجه مواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة لترويجه (3.2) كيلوجرامات من مادة الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.