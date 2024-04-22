شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص لارتكابه مخالفة بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، أن الدوريات الميدانية تمكنت من القبض على المواطن خالد عياد الطرياني.

وأشارت إلى ارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص، بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية. عقوبة الصيد المخالف وكان بحوزته بندقية شوزن، وبندقية هوائية، و11 ذخيرة شوزن حيّة، و11 طيرًا مصيدًا، وناظور.

واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة، مشددة على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية.

وأكدت أن عقوبة صيد القمري الأوروبي غرامة 1500 ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة 5,000 ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10,000 ريال. الإبلاغ عن المخالفين

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية.

ويمكن الاتصال بالأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

