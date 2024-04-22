شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الدولية مع نظرائه في 5 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية بولندا رادوسلاف سيكورسكي، وذلك على هامش المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد في دوقية لوكسمبورغ.

وبحث الوزيران خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الأزمة في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها. وزير خارجية إسبانيا كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد في دوقية لوكسمبورغ.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها. وزير خارجية إيطاليا وفي نفس السياق، التقى وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني، على هامش المنتدى.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه تطوير التعاون المشترك بين المملكة وإيطاليا في شتى المجالات، ومناقشة سبل تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين، والمستجدات على الساحة الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة. وزيرة خارجية هولندا كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزيرة خارجية مملكة هولندا هانكي برونز سلوت، على هامش المنتدى.

وجرى خلال اللقاء واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها. وزير خارجية النمسا والتقى وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ، وذلك على هامش المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد الجندان، وسعادة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع، وسعادة المستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان.