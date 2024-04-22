أمير الرياض يرعى حفل تخريج دفعة من طلبة الدراسات العليا في جامعة الفيصل

رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، مساء أمس، حفل تخريج طلاب جامعة الفيصل وطالباتها، وذلك في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة بالرياض.

وبعد النشيد الوطني، ومسيرة الخريجين والخريجات، بدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك ألقى رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على كل الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.

وثمن آل هيازع، لأمير منطقة الرياض رعايته حفل التخرّج، معرباً عن سعادته وتقديره لحضوره لهذه المناسبة، ومقدماً الشكر والتقدير لأمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير خالد الفيصل الذي كان له الفضل الكبير بعد الله في تأسيس هذه الجامعة ودعمها، مما جعلها تسمو بالفكر والمعرفة.

وقال الدكتور آل هيازع: نحتفي هذا المساء بإنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الجامعة، بتخريج دفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا في تخصصات عديدة تعكس روح التميز والتنوع، والشراكة العالمية، مشيراً إلى أنه يتم الاحتفاء هذه الليله بتخريج عدد من خريجي مختلف التخصصات الإدارية والهندسية والعلمية والصحية وخريجو برامج نفذتها جامعة هارفارد ومستشفاها التعليمي، Mass general hospital ، بالشراكة مع جامعة الفيصل.

وأكد آل هيازع أن الجامعة حققت بتوفيق الله ثم بدعم القيادة، إنجازات متميزة واحتلت مكانة مرموقة بين الجامعات السعودية والعالمية، وتم اختيارها كواحدة من الجامعات المستهدفة في مبادرة الدخول إلى قائمة أفضل 200 جامعة عالمية في 2030، كما فازت خمسة مشاريع لتطوير المعامل والمختبرات الابتكارية بدعم مالي تجاوز ١٧ مليون ريال مقدم من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

وأعلن عن تدشين جامعة الفيصل لبرامج الدكتوراه في تخصصات نوعية بدءًا من العام الدراسي القادم وذلك في اطار سعي الجامعة المتواصل للارتقاء بمستوى التعليم العالي وتوسيع أفاقه ليشمل أعلى الدرجات العلمية.

ثم ألقيت كلمة الخريجين التي ثمنوا فيها رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.

عقب ذلك جرى إعلان أسماء الخريجين والخريجات للعام الدراسي الحالي، ثم أدى الخريجين والخريجات القسم، وتشرف الخريجين والخريجات بالتقاط الصور الجماعية مع الأمير فيصل بن بندر.

حضر الحفل عدد من الأمراء وأولياء أمور الطلاب والطالبات.