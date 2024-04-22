شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 72 ألف بيضة فاسدة بموقع مخالف في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة اليوم، ضبط موقع مخالف بحي "الفيصلية" لتخزين "البيض الفاسد" وإعادة تغليفه.

وبينت أنه يعمل على ذلك بمسميات تجارية تمهيداً لتوزيعه على الأسواق والمحال التجارية. تدوير البيض الفاسد وأشارت إلى أن الجولات الميدانية المكثفة للمراقبين أسفرت عن ضبط موقع استغلته عمالة لإعادة تدوير البيض الفاسد، وتنظيفه بأدوات غير صالحة.

كما تعمل على وضع تواريخ جديدة عليه، ومن ثم إعادة توزيعه مرة أخرى على المطاعم والمحال التجارية. 72 ألف بيضة فاسدة وأتلف ما يزيد على 72 ألف بيضة فاسدة يقدر وزنها بنحو 30 طنًا، كانت معدة للفرز والبيع.

فيما اتخذت الإجراءات بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

