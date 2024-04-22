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موعد تشغيل رحلات الطيران المباشرة بين المملكة والصين

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي ، التصريح ببدء تشغيل خطوط شرق الصين برحلات منتظمة للمسافرين بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية ، متجهة من شنغهاي إلى الرياض خلال الموسم الصيفي لعام 2024 ، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 27 أبريل الجاري .

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي ، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية .

كما تهدف هذه الخطوة أيضاً إلى فتح آفاق جديدة للسفر ، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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