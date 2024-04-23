اخبار السعوديه

الأماكن والمواعيد.. عوالق ترابية وتدني الرؤية في الرياض

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. عوالق ترابية وتدني الرؤية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض حتى الساعة 9 من صباح اليوم الثلاثاء، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
ويشمل التنبيه: الدرعية والعاصمة الرياض وثائق وحريملاء وضرما ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم.

أتربة مثارة

كما نبه المركز من أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، يصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
ويشمل التنبيه: الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا