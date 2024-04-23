شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. عوالق ترابية وتدني الرؤية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أتربة مثارة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض حتى الساعة 9 من صباح اليوم الثلاثاء، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.ويشمل التنبيه: الدرعية والعاصمة الرياض وثائق وحريملاء وضرما ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم.كما نبه المركز من أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، يصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ويشمل التنبيه: الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.