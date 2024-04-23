شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح أسباب حدوث منخفض الهدير بـ عُمان والإمارات واليمن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خالد الزعاق، خبير الطقس، أسباب حدوث منخفض الهدير الذي ضرب عُمان والإمارات واليمن.

وقال الزعاق إن الأرض مثل الكائن الحي يتكون من سوائل وهي البحار وضغط وحرارة، مشيرا إلى أن الضغط والحرارة هما ما تنقل الرياح والأمطار من مكان إلى مكان آخر، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

وأكد أنه في حال تغير القيم الضغطية في مكان ما فأن جزئيات الهواء تأتي من كل اتجاه حتى تملئ هذا الفراغ فيحدث تصادم ينتج عنه دوران، وإذا كان في البر يسمى عاصوف، وإذا كان في البحر يمسى إعصار.

وأضاف أن ما حصل في عُمان والإمارات واليمن مزيج من الإعصار والعاصفة، مشيرا إلى أن العاصوف هي رياح شديدة تهب بشكل دوراني وترتفع إلى عنان السماء بشكل عمومي.