صور| استقبال حافل في الرياض للطلاب الفائزين بمعرض جنيف للاختراعات

الدمام - شريف احمد - استقبل وفد من وزار التعليم، الطلاب والطالبات الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات، بعد أن مثلوا الوطن ونالوا الجوائز.وحصد أبناء وبنات المملكة بـ 138 جائزة وميدالية عالمية؛ 8 ميداليات لطلاب وطالبات التعليم العام و130 جائزة وميدالية لطلبة التعليم الجامعي، وذلك خلال مشاركتهم في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024، الذي أقيمت فعاليات نسخته 49 في جنيف، ويعد أحد أهم وأكبر المعارض الدولية فـي مجال الاختراع والابتكار.وكان وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، قد رفع التهنئة للقيادة الرشيدة - أيدها الله - بمناسبة الفوز والمشاركة المشرفة لطلاب وطالبات المملكة.

وقدّم الوزير البنيان شكره للقيادة على دعمها غير المحدود للتعليم، ورعاية الموهوبين والمبدعين من أبناء وبنات الوطن، وتطوير قدرات الطلاب والطالبات، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

