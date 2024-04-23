شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يرعى الحفل الختامي لأنشطة جمعية "قبس" ويكرّم الفائزين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء مساء أمس الإثنين، الحفل الختامي لفعاليات وأنشطة جمعية الأمير محمد بن فهد بن جلوي (قبس) للقرآن والسنة والخطابة، وذلك بجمعية أدباء، وبحضور أصحاب السمو والفضيلة والمعالي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والداعمين.

ونوه سموّه بحرص واهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بالقرآن الكريم، والسنة النبوية ودعمها المتواصل للمسابقات والبرامج المعنية بنشر وتحفيظ القرآن، سواءً على مستوى المملكة أو على مستوى العالم، موضحًا أن هذه المسابقات تهدف إلى تحفيز التنافسية في حفظ الكتاب الكريم.



وكرّم سموّه الفائزين بمسابقة الشيخ سليمان الحماد الأسرية للقرآن والسنة والدورات القرآنية والداعمين، والمتطوعين وبعض مدراء الجهات الحكومية والخاصة الذين أسهموا في نشاطات جمعية الأمير محمد بن فهد بن جلوي (قبس) للقرآن والسنة والخطابة. إنجازات مستمرة لجمعية قبس وأوضح صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي نائب رئيس مجلس الأمناء لجمعية قبس، أن الجمعية شهدت بفضلِ الله ثمّ بدعمِ وتوجيهِ سمو محافظ الأحساء تطوراً سنوياً ملموساً، لتكونَ اليومَ أنموذجاً رائدًا يُشادُ بهِ على مستوى الجمعيات في المملكة، ففي عام 2023 بلغ عدد حفظة القران من الرجال والنساء 101، كما بلغت الأجزاء المحفوظة من القرآن 1370، والأوجه المحفوظة 24603، وتم منح 18 اجازة حفظ، وبلغ عدد الأحاديث المحفوظة 6141، وعدد الطلاب المسجلين 2629، والمستفيدون من الخطابة 954 والمستفيدون من برامج الحصانة 1215، وعدد الدور والحلقات 55 والبرامج والانشطة 82 والمستفيدون من برامج الجمعية 8015 مستفيد من 19 دولة، كما بلغ العائد المالي من التطوع 1665312.50ريال، وبلغت الساعات التطوعية 54181 والمتطوعون بالفرص 2407 والفرص التطوعية 289 وعدد شركاء النجاح 20 شريكا، كما بلغ مقياس الرضا 97.55%، مقدماً شكره لسمو محافظ الأحساء على رعايته لكل أعمال البر في المحافظة

كما أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد البوعلي أن مسابقة الحماد بدأت كفكرة عام 1436، لتنفذ بعد ذلك ست سنوات متتالية وبلغت تكلفتها (870) ألف ريال، ليبلغ مجموع الأفراد المشاركين في المسابقة (2015)، وسعت الجمعية للعمل المستدام المالي والإداري بالتنسيق مع عدد من الإدارات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص، وعززت الشراكة مع مؤسسة إخاء للأيتام في تعاون مشترك على مستوى المملكة، وقدم لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير الموارد البشرية والمركز الوطني للقطاع غير الربحي ولجميع العاملين الشكر والتقدير، مهنئا قبس بمشاركة شركة أرامكو في مجلس أمنائها.