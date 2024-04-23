شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة على جازان وأتربة على تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 7 مساءً. أتربة مثارة على منطقة تبوك كما نبَّه المركز بمنطقة تبوك، من أتربة مثارة على محافظتي الوجه، وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح ما بين (3-1) كم، وارتفاع الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 6 مساءً.‏