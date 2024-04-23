شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن والحماية" تضبط 3 مقيمين مخالفين لنظام البيئة باستغلال الرواسب والان نبدء بالتفاصيل

تفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية

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ضبط مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

مخالفة الصيد دون ترخيص بتبوك

الدمام - شريف احمد - تستمر الجهات الأمنية في المملكة بتكثيف جهودها المتواصلة للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (3) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات المصرية واليمنية والسودانية، لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك، يعملون على (5) معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة في المنطقة الشرقية بتفريغ مواد خرسانية.وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي (75) رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس. ‏ وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.قبضت القوات الخاصة للأمن والحماية على مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك، بحوزته بندقية نارية، وبندقية هوائية، و(1102) ذخيرة نارية، وجهاز نداء الطيور، و(33) طيراً مصيداً، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة. وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80,000) ريال، وعقوبة صيد القمري الأوروبي غرامة (1500) ريال.وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.