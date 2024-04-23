شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الجوي ينقذ حياة مقيم من حادث في منطقة صحراوية بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسهم الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف في إنقاذ حياة مقيم تعرض لحادث دهس بمنطقة صحراوية.

وباشر الإسعاف الجوي الحالة بعد تلقيه عبر رقم طوارئ الإسعاف 997 بلاغاً عن حالة في منطقة "الروسان" الصحراوية الواقعة شرق منطقة الجوف، يتعذر وصول مركبات الفرق الإسعافية الأرضية إليها، حيث تبعد مسافة 6 كم، وجرى نقل الحالة إلى طوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا خلال مدة لم تتجاوز 10 دقائق.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تستهدف من خلال خدمة الإسعاف الجوي نقل المرضى بين المستشفيات والنقل الإسعافي وتحقيق زمن استجابة أسرع والارتقاء بالخدمات الطبية الإسعافية المقدمة للمواطنين والمقيمين.