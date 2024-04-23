الطائف.. 4 مشاريع بلدية ترفع كفاءة شبكة الطرق وبدء تأهيل شارع خالد بن الوليد

القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهما مادة الإمفيتامين والقات

شكرا لقرائتكم خبر عن 300 طالب يدخلون منافسات المرحلة النهائية من أولمبياد "أذكى" بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية