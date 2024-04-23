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تراند اليوم : صندوق النقد يكشف عن توقعات عام 2025 الاقتصادات الأعلى نموًا في الدول العربية .. تعرف على ترتيب السعودية

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صحيفة الخليج 365: كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر إبريل، أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، بنفس الوتيرة التي كان عليها في عام 2023.

وكشف التقرير عن توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي للدول العربية لعام 2025م كالتالي: (ليبيا 6.9% - 6% - جيبوتي 6% - موريتانيا 5.5% - السودان 5.4% - العراق 5.3% - مصر 4.4% - الإمارات 4.2% - جزر القمر 4% - الصومال 3.9% - الكويت 3.8% - المغرب 3.3% - البحرين 3.2% - سلطنة عمان 3.1% - الجزائر 3.1% - قطر 2% - تونس 1.8% - اليمن 1.5%).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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