تراند اليوم : صندوق النقد يكشف عن توقعات عام 2025 الاقتصادات الأعلى نموًا في الدول العربية .. تعرف على ترتيب السعودية

صحيفة الخليج 365: كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر إبريل، أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، بنفس الوتيرة التي كان عليها في عام 2023.
وكشف التقرير عن توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي للدول العربية لعام 2025م كالتالي: (ليبيا 6.9% - السعودية 6% - جيبوتي 6% - موريتانيا 5.5% - السودان 5.4% - العراق 5.3% - مصر 4.4% - الإمارات 4.2% - جزر القمر 4% - الصومال 3.9% - الكويت 3.8% - المغرب 3.3% - البحرين 3.2% - سلطنة عمان 3.1% - الجزائر 3.1% - قطر 2% - تونس 1.8% - اليمن 1.5%).