ضبط مخالفة تلويث للبيئة بتفريغ المواد الخرسانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيما مخالفا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة في المنطقة الشرقية بتفريغ المواد الخرسانية بها.

وأوضحت أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.

كما ضبطت القوات مواطنا مخالفا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 75 رأسا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، مؤكدة أن عقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.