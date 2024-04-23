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سفير خادم الحرمين يبحث الموضوعات المشتركة مع وزير العدل المغربي

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واس- الرباط 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغـربية الدكتور سامي بن عبد الله الصالح، اليوم، وزير العدل بالمملكة المغربية عبد اللطيف وهبي، وذلك بمقر الوزارة بالرباط.
وجرى خلال اللقاء التطرق للموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقد تطرق الحديث خلال هذا اللقاء للمواضيع ذات الاهتمام المشترك. This is a Twitter Status— السفارة في المغرب (@KSAembassyMA)
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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