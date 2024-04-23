شكرا لقرائتكم خبر عن سفير خادم الحرمين يبحث الموضوعات المشتركة مع وزير العدل المغربي والان نبدء بالتفاصيل

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية سعادة الدكتور @SAMIOALSALEH يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024م بزيارة إلى معالي الأستاذ/ عبد اللطيف وهبي وزير العدل بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمقر الوزارة.

وقد تطرق الحديث خلال هذا اللقاء للمواضيع ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/OjTxKYnSoo — السفارة في المغرب (@KSAembassyMA) April 23, 2024

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغـربية الدكتور سامي بن عبد الله الصالح، اليوم، وزير العدل بالمملكة المغربية عبد اللطيف وهبي، وذلك بمقر الوزارة بالرباط.وجرى خلال اللقاء التطرق للموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقد تطرق الحديث خلال هذا اللقاء للمواضيع ذات الاهتمام المشترك. This is a Twitter Status— السفارة في المغرب (@KSAembassyMA)