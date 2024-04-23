شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء".. بدء حملة تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، عن بدء الحملة الأولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية بالمملكة للعام 2024م.

وذلك ضمن الحملات الوطنية الدورية لمكافحة مرض الحمى القلاعية التي تشهدها المملكة، تحت إشراف ومتابعة مركز وقاء؛ بهدف حماية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية واستدامتها.

وأكد أن الفرق البيطرية المتخصصة بإدارات الصحة الحيوانية في فروع المركز المختلفة قد بدأت في أعمال تحصين المواشي المستهدفة ضمن الحملة التي تستمر لمدة 5 أسابيع خلال الفترة من "21 أبريل - 6 مايو" 2024م لرفع وتعزيز مناعة المواشي القابلة للإصابة بالمرض. منصة نما الإلكترونية وأوضح المركز أن أعمال التحصين تتم من خلال زيارة الفرق البيطرية بالفروع والوحدات الرئيسية لمركز وقاء للمربين، أو تقديم خدمة التحصين لمواشيهم عبر منصة نما الإلكترونية.

وللحصول على خدمة التحصين للحمى القلاعية من خلال خدمة "طلب موعد تحصين" بزيارة هذا الـــــرابــــــط .

ودعا "مركز وقاء" جميع مربي المواشي إلى التعاون مع الفرق البيطرية؛ لتنفيذ أعمال التحصين وذلك من خلال الحرص على التواصل مع الفرق البيطرية للتنسيق حيال عملية التحصين، وتوفير العمالة اللازمة للسيطرة على المواشي أثناء أعمال التحصين.