شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره البحريني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع مدير إدارة الجزيرة العربية بوزارة الخارجية غازي العنزي.