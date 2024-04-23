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مواطنة تستقبل ضيوفها من فرنسا وإيطاليا بالهدايا والبخور والحلويات.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - حرصت مواطنة على الترحيب بضيوفها القادمين من فرنسا وإيطاليا على طريقتها الخاصة.

وأعدت المواطنة وجبهات سعوية متنوعة وأرفقت بمائدتها حلويات شهية محلية ما جعل الضيوف يشعرون بالانبهار والسعادة.

واستقبلت المواطنة الضيوف القادمين من الخارج لزيارتها بالبخور والقهوة العربية، كما أتاحت لهم تجربة الأزياء الشعبية.

كما أحضرت المواطنة عددا من الهدايا وأعطتها إلى ضيوفها في نهاية زيارتهم، وكان من بين هذه الهدايا التمور ، والمبخرات.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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