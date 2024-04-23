شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تستقبل ضيوفها من فرنسا وإيطاليا بالهدايا والبخور والحلويات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرصت مواطنة على الترحيب بضيوفها القادمين من فرنسا وإيطاليا على طريقتها الخاصة.

وأعدت المواطنة وجبهات سعوية متنوعة وأرفقت بمائدتها حلويات شهية محلية ما جعل الضيوف يشعرون بالانبهار والسعادة.

واستقبلت المواطنة الضيوف القادمين من الخارج لزيارتها بالبخور والقهوة العربية، كما أتاحت لهم تجربة الأزياء الشعبية.

كما أحضرت المواطنة عددا من الهدايا وأعطتها إلى ضيوفها في نهاية زيارتهم، وكان من بين هذه الهدايا التمور السعودية، والمبخرات.