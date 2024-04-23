حملة رقابية على المباني قيد الإنشاء

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية مدينة الظهران خلال الأسبوع الماضي، حملة رقابية على المباني السكنية قيد الإنشاء، وذلك استمراراً لجهودها في تحسين المشهد الحضري والحد من عناصر التشوّه البصري بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الحملة التي قامت بها إدارة ضبط التنمية والامتثال بالبلدية على المباني السكنية قيد الإنشاء، شملت زيارة 90 موقعاً، بهدف رفع مستوى الوعي بمعدلات الامتثال والحد من مظاهر التشوه البصري.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن رصد 30 مخالفة تمثلت في عدم وجود رخصة بناء بالموقع توضح بيانات الرخصة، وعدم تنفيذ السور المؤقت حسب المواصفات والتعليمات البلدية، إضافة إلى عدم وجود لوحة المشروع وتهالك السور المؤقت وعدم صيانته، مؤكدةً استمرار الحملة الرقابية لتصحيح المخالفات الفنية، وتوعية ملاك المباني والمقاولين بضرورة تطبيق الاشتراطات والالتزام بالمعايير النظامية.