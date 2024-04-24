شكرا لقرائتكم خبر عن سماحة المفتي يستقبل رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في الرياض، معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبحضور معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.

وأشاد سماحة مفتي عام المملكة بالجهود والإنجازات الكبيرة التي حققتها رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لإثراء تجربة الزائرين والقاصدين للحرمين الشريفين وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لهم خلال شهر رمضان, مبينًا أن الحرمين الشريفين قبلة المسلمين ولها من المكانة أجلها وأبلغها.

واستعرض معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس لسماحة المفتي جهود الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي التي قامت بها خلال شهر رمضان إلى جانب استعدادات رئاسة الشؤون الدينية لندوة فتوى الحرمين الشريفين؛ وأثرها في التيسير على قاصديهما المرتقبة والتي ستعقد في المدينة المنورة فضلاً عن تقديم شرح موجز عن الخطة الإستراتيجية المستقبلية لرئاسة الشؤون الدينية لبث رسالة الحرمين الوسطية للعالم بعدة لغات.