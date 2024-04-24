جامعة الفيصل تضخ 200 خريجاً وخريجة للقطاع الهندسي 

كشف الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، رئيس اللجنة التنفيذية لجامعة الفيصل بالرياض الأمير بندر بن سعود بن خالد آل سعود، عن 10 برامج جديدة لدرجة الماجستير، سيتم إطلاقها تزامناً مع بدء الجامعة في برامج الدكتوراة في تخصصاتها النوعية بدءًا من العام الدراسي القادم.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب رعايته احتفال جامعة الفيصل بالرياض بتخريج الدفعة الـ 13 من طلاب كلية الهندسة، مساء أمس بقاعة الأميرة هيا بنت تركي، حيث تم تخريج 200 طالب وطالبة.

ونوه الأمير بندر بما يحظى به قطاع التعليم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – يحفظهم الله، وأن هذا الدعم ساهم في النهضة التي تشهدها الجامعة، ومكانتها بين الجامعات العالمية، مشيداً بالخريجين والخريجين الذين يمتلكون العلم والأخلاق والقيادة، مما سيجعلون من قيادات هذا البلد في المستقبل.

واستهل حفل التخرج بالسلام الملكي، ثم مسيرة للخريجين، أتبع ذلك تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم.

وأشاد رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع في كلمة له بالحفل، بدعم القيادة الرشيدة، وقال :"بفضل هذا الدعم حققت جامعة الفيصل إنجازات متميزة واحتلت مكانة مرموقة بين الجامعات السعودية والعالمية، معلناً عن إطلاق برامج الدكتوراه في تخصصات نوعية بدءًا من العام الدراسي القادم".

وأضاف "آل هيازع" إن جامعة الفيصل، تجني اليوم ثمار سعيها المتواصل نحو التفوق والإبداع، مدعومة بأسس متينة من التعليم المتميز والبحث العلمي والتطوير الدائم، مما اكسبها اعترافات واسعة من هيئات الاعتماد المحلية والعالمية، كما تمكنت الجامعة من تحقيق إنجازات متميزة، واحتلت مكانة مرموقة بين الجامعات السعودية والعالمية، وتم اختيارها كواحدة من الجامعات المستهدفة في مبادرة الدخول إلى قائمة افضل 200 جامعة عالمية في 2030، كما فازت خمسة مشاريع بدعم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بأكثر من ١٧ مليون ريال لتجهيز المعامل والمختبرات الابتكارية في الهندسة وتقنية النانو والذكاء الاصطناعي، والهيدروجين الأخضر.

وقال د. آل هيازع: "لقد أثبت خريجو الجامعة تميزهم في سوق العمل، واستطاعوا تحقيق إنجازات مهنية ملفتة، مما جعل الكثير من الهيئات والشركات المحلية والعالمية تترقب يوم المهنة الذي تقيمه الجامعة سنوياً، هذه الشركات والهيئات لا تسعى فقط لاستقطاب خريجي الجامعة ، بل تقدم لهم أيضاً فرص عمل مجزية، مما يؤكد على القيمة العالية والمهارات الفريدة التي يحملونها في سوق العمل".

وفي ختام كلمته قدم "ال هيازع" شكره وتقديره لرئيس مجلس الأمناء الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيزو لنائب رئيس مجلس الأمناء لأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، ورئيس اللجنة التنفيذية للجامعة، ولمؤسسة الملك فيصل الخيرية ومجلس أمناء الجامعة الأمير بندر بن سعود بن خالد على دعمهم المتواصل، وشاكراً ومقدراً الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية والتطوير، والأستاذ الدكتور خالد بن مناع القطان نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية عميد كلية الطب وللعمداء ولأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة.

وفي كلمة الخريجين، أكدوا فيها اعتزازهم بالجامعة التي تخرجوا فيها، منوهين بانهم يدركون جحم المسؤولية التي ألقيت على عاتقهم بعد التخرج، مستشرفين المستقبل بما حصّلوه من علوم، ستكون داعماً لمسيرتهم العملية، محققين آمال قيادة المملكة الحكيمة؛ بأن يكونوا حجر الزاوية في بناء المملكة الحديثة.