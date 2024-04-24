شكرا لقرائتكم خبر عن أنامل محترفة تنسج خيوط كسوة الكعبة المشرفة في معرض "منتدى العمرة والزيارة" والان نبدء بالتفاصيل

عشر مراحل

52 قطعة مذهبة

الدمام - شريف احمد - يستقطب جناح الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من زوار المعرض المصاحب لمنتدى العمرة والزيارة الذي تجري أعماله بمركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة.وجذب زوار المعرض، مشهد حياكة ونسج كسوة الكعبة المشرفة في جناح الهيئة، حيث يمضي حرفيون مهرة ساعات في رسم عبارات وآيات قرآنية على ألواح خشبية مخصصة لتثبيت القماش الحريري، ودمج خيوط النسيج الفضية وإحاطتها بخيوط مذهبة نقشت بخط الثلث، بحرفية عالية، تجسّد دقة متناهبة تمتاز بها أنامل أشخاص دأبوا على مزاولة هذه المهنة الفريدة بكفاءة وتفانٍ وإخلاص.ويقول عمار السندي أحد الحرفيين الذين يعملون على حياكة نسيج كسوة الكعبة المشرفة في جناح الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المعرض، :" إن إنتاج كسوة الكعبة المشرفة يمرّ بعشر مراحل تراعى خلالها معايير متبعة تتسم بالإتقان وجودة رسم ودمج النسيج المذهب".أوضح أن كسوة الكعبة تحتوي على 52 قطعة مذهبة يتم نسجها بواسطة 670 كيلو جرامًا من الحرير الطبيعي وتتزين بأكثر من 120 كيلو جرامًا من الذهب ونحو 100 كيلو جرام من الفضة، فيما يستغرق إنتاج الكسوة 10 أشهر، تطرّز خلالها الكسوة بآيات قرآنية وزخارف إسلامية، ويستبدل ثوب الكعبة المشرفة كل عام بثوب جديد في أول يوم من شهر محرم، وتتراوح تكلفة كسوة الكعبة المشرفة بين 20 إلى 25 مليون ريال، وتقدّم بصفتها إهداء من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - للمسجد الحرام.ورصدت "واس" مشهد إقبال ضيوف وزوار المعرض لجناح الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لالتقاط الصور وتوثيق مراحل خياطة ونسج كسوة الكعبة المشرفة، والاطلاع على العروض التي يحتويها الجناح حول مشروعات الحرمين الشريفين، والخدمات التي هيئت للعناية بقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين على مدار العام.