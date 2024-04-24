شكرا لقرائتكم خبر عن سفيران ووفد مستشاري الكونجرس الأمريكي.. تفاصيل 3 لقاءات لـ"الجبير" والان نبدء بالتفاصيل

وفد الكونجرس الأمريكي

سفير كازاخستان

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة رازم تشوليتش.وجرى خلال الاستقبال، بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وفداً من كبار مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها.استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بييرك آرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.وثمن "الجبير" الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنياً له دوام التوفيق.