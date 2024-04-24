شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين "بيئة الجوف" و"الغذاء والدواء" لتطوير الرقابة على أسواق النفع العام والان نبدء بالتفاصيل

رفع جودة الأعمال الرقابية

الدمام - شريف احمد - اعتمد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف -ضمن جهوده لتطبيق أفضل معايير وطرق الرقابة الصحية على الأغذية- 5 آليات مشتركة مع مكتب الهيئة العامة للغذاء والدواء بالجوف، وذلك لتطوير الرقابة على أسواق النفع العام والمسالخ.جاء ذلك خلال اجتماع مدير الفرع المهندس عبدالعزيز الرجيعي، مع رئيس مكتب الهيئة حاتم بن ظليفان الشراري.وشهد الاجتماع التوقيع على محضر مشترك، يستهدف رفع جودة الأعمال الرقابية وتطويرها وفق رؤية المملكة 2030، لتكون أسواق النفع العام والمسالخ نموذجاً رائداً في أعمال الرقابة الصحية على الأغذية.وتضمنت بنود المحضر 5 آليات لتحقيق الأهداف شملت التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات بين الكوادر المختصة في مجال فحص اللحوم والأسماك، ومشاركة الجانبين في التوعية ونشر الممارسات والسلوكيات الإيجابية للتعامل مع الأغذية، والمشاركة في ورش العمل المنفذة من قبل الطرفين، وجولات تفتيشية على المنشآت في المجالات المشتركة بين الطرفين، وإيجاد قنوات تواصل مستمرة ومسارات تعاون بين الطرفين.