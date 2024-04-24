سفير المملكة لدى مصر يستقبل رائدة الفضاء ريانة برناوي

وتعد ريانة برناوي أول سعودية تحلق في الفضاء في مهمة علمية.



يذكر أن رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، قد عادا من مهمتهما الفضائية إلى الأرض يوم الحادي والثلاثين من مايو، حيث أجريا خلالها 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية على مدى ثلاثة أيام، شارك فيها 12 ألف طالب في 47 موقعًا بالمملكة عبر الأقمار الاصطناعية.

وأعلنت وكالة الفضاء السعودية أن نجاح المهمة العلمية التي قاداها في محطة الفضاء الدولية، ستنعكس نتائجها على خدمة البشرية، كما ستعزّز مكانة المملكة في مجال أبحاث الفضاء وعلومه، وتشكل مصدر إلهام لشباب الوطن في مختلف المجالات.

