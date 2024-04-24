شكرا لقرائتكم خبر عن 6.4 مليون عملية إلكترونية.. حصيلة خدمات "أبشر" في شهر والان نبدء بالتفاصيل

خدمات أبشر

أبشر أعمال

الدمام - شريف احمد - نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر مارس الماضي أكثر من (6.4) مليون عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.وتجاوز عدد العمليات المنفذة من خلال منصة أبشر أفراد أكثر من 4,445,882 عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 89,049 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و40,155 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و25,302 عملية في خدمة بياناتي، و11,624 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و10,430 تعريفًا بفرد أسرة، و5,641 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، وإصدار 3,563 سجل أسرة، و2,037 إصدارًا لبطاقة هوية بدل تالف.وفي المديرية العامة للجوازات، تم إصدار وتجديد 351,587 إقامة، وإصدار 261,374 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 83,736 جواز السفر السعودي الإلكتروني، و28,931 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و16,689 تمديدًا لتأشيرة الخروج والعودة، و15,747 طلبًا في خدمة تقرير مقيم، و10,063 عملية في خدمة نقل الخدمات، و8,128 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و4,113 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1,742 تفويض استقبال القادمات للعمل.وفي الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 113,552 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و96,795 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و69,006 طلبات لإصدار تفويض القيادة، و58,061 تجديدًا لرخصة القيادة، و34,369 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و21,415 عملية في خدمة مبايعة مركبات، و8,680 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و6,180 عملية في خدمات السلاح الناري، و4,754 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات. وأنجزت المنصة خلال شهر مارس الماضي 163,411 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، وإصدار 79,623 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و3,644 استفسارًا عامًا عن البصمة.وعبر منصة "أبشر أعمال"، تجاوزت العمليات المنفذة 1,974,067 مليون عملية، حيث تضمنت إصدار 979,232 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، و262,615 عملية في إصدار وتجديد الإقامة، و198,792 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 151,439 عملية في تأشيرة الخروج والعودة، وإضافة 77,900 مستخدم فعلي للمركبة، وإجراء 66,331 عملية تجيير البطاقة الجمركية، و38,483 عملية نقل خدمات، وإجراء 27,890 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة، و23,123 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، وإصدار 21,157 شهادة خلو سوابق، و19,122 تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين.وتجديد 14,426 رخصة سير، و6,818 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و6,675 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، وإجراء 5,100 تحديث لمعلومات جواز السفر، و4,327 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و3,499 استعلامًا عن معلومات المركبات، و3,267 عملية تعديل مهنة، و3,083 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج والعودة، و2,343 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و2,096 عملية في الأسلحة الهوائية، و1,307 تصاريح في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.وخلال إجازة عيد الفطر المبارك، نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" أكثر من (2.6) مليون عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر منصتي أبشر أفراد وأبشر أعمال، حيث أنجزت المديرية العامة للأمن العام 1,011,290 عملية، و824,405 عمليات في المديرية العامة للجوازات، وفي الخدمات العامة؛ أنجزت المنصة 108,912 عملية، ونفذّت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 83,515 عملية.