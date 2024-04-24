شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الثلاثاء.. الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متوسطة إلى غزيرة

#الدفاع_المدني : استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الخميس حتى الثلاثاء المقبل. pic.twitter.com/k9vl7fbDFl — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 24, 2024

10 مناطق

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.يأتي ذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الخميس حتى يوم الثلاثاء المقبل.وتهطل أمطار متوسطة وخفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية.وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه والخرمة ورنية وتربة وخليص والكامل والجموم وبحرة والليث والقنفذة. This is a Twitter Status : استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الخميس حتى الثلاثاء المقبل. This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)كما تشمل منطقة الرياض في عفيف والدوادمي ومرات وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة وثادق والقويعية ووادي الدواسر، وخفيفة إلى متوسطة على الرياض العاصمة والمزاحمية وضرما والدرعية والحريق وحوطة بني تميم والخرج والأفلاج.وأشارت المديرية إلى أن مناطق جازان ونجران وعسير والباحة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.