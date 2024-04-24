خدمة لإصدار رخص الأشياب غير الصالحة للشرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتمكين أصحاب الأعمال والجهات الحكومية والخيرية من ممارسة النشاط بكل يسر، دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إصدار رخص إقامة الأشياب غير الصالحة للشرب في مناطق المملكة كافة، وذلك فقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.

وتهدف الخدمة التي تأتي استكمالا لأتمتة أعمال تنظيم مصادر المياه واستخداماتها، إلى الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية وتوفير المياه للأغراض التنموية، وتخفيف الضغط عن المياه الصالحة للشرب، والإسهام في خفض ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض المدن.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تمكن المستفيدين من قطاع الأعمال والجهات الحكومية والجهات الخيرية، من طلب الرخصة الكترونيا؛ لتسهيل الإجراءات وتوفير الجهد، من خلال أتمتة أعمال تنظيم مصادر المياه واستخداماتها؛ تحقيقا لاستراتيجية التحول الرقمي ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبينت الوزارة أن خدمة إصدار رخص إقامة الأشياب غير الصالحة للشرب متوفرة حاليا عبر بوابة «نما» الالكترونية: من خلال اختيار الخدمات الالكترونية في الصفحة الرئيسة، ومن ثم اختيار رخص مصادر المياه واستخداماتها؛ لاستعراض الخدمة.

أهداف الخدمة: