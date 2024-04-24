20 ألف خدمة لسد احتياجات أيتام مكة وأسرهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة «كهاتين» في الربع الأول من العام الجاري 2024 نحو 20 ألف خدمة لمستفيدي الجمعية من الأيتام وأسرهم، موزعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف. وذلك من خلال 3 مسارات رئيسة وهي: (مسار الخدمات الإغاثية، مسار البرامج التنموية، مسار القبول المجتمعي). وأوضح مدير عام الجمعية محمد آل مانع أن المبالغ المقدمة بلغت 9,246,300 ريال لإجمالي عدد المستفيدين والذين تجاوز عددهم 11 ألف مستفيد من الأيتام وأسرهم، خلال الفترة من شهر يناير 2024م حتى مارس 2024، حيث تحرص الجمعية منذ انطلاقها على تقديم خدمات متميزة للمستفيدين، وذلك انطلاقا من أهدافها الرامية إلى المساهمة في توعية المجتمع بأهمية رعاية الأيتام وإحسان التعامل معهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، وصولا إلى اكتفائهم ذاتيا. المسارات والمستفيدون: مسار الخدمات الإغاثية.

مسار البرامج التنموية.

مسار القبول المجتمعي.

9.2 ملايين ريال للخدمات.

11 ألف مستفيد من الأيتام.

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