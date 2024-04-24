شكرا لقرائتكم خبر «بودكاست الحاوي» يحظى بدعم مبادرة إثراء المحتوى العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظي مشروع «بودكاست الحاوي» الذي قدمه المختص في الوبائيات والسلامة الدوائية الدكتور عبدالله العلوان، والمختص في حركية الدواء الدكتور أحمد البسام، بدعم من مبادرة إثراء المحتوى العربي التي يقدمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالشراكة مع الصندوق الثقافي؛ من منطلق دوره المتمثل في دعم تطور الصناعات الثقافية والمحتوى الإبداعي، حيث استطاع نقل صورة حية جديدة قادرة على خدمة المجتمع.

وأكد المختصان العلوان والبسام، حاجة المجتمع إلى الوعي الطبي وكيفية الوصول إلى المعلومات دون عشوائية، فقررا الخوض في تجربة استثنائية عبر مشروع «بودكاست الحاوي» في برنامج طبي حواري يتعلق في صناعة المحتوى؛ بهدف محاربة الشائعات الطبية التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي ودحض المغلوطات الطبية، وتثقيف أفراد المجتمع بمعلومات طبية موثوقة.

وأوضحا أن هذه الفكرة انطلقت عام 2019 عبر حلقات أسهمت في سد حاجة المجتمع بالمحتوى الطبي باللغة العربية، لرفع مستوى التوعية الصحية، بعد أن حقق البودكاست أثرا مجتمعيا بفارق ملموس للعديد من المتابعين في حياتهم الصحية، حيث فاق عدد المستمعين والمشاهدين المليون عبر مختلف المنصات مما يحفز فريق بودكاست الحاوي على الاستمرار، نظرا للتفاعل الكبير مشاهدة واستماعا في المملكة، ودول الخليج العربي، والأردن، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الأوروبية.