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طقس السعودية.. أمطار غزيرة على عسير

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على منطقة عسير.
وشملت محافظة محايل، ومراكز بلّسمر، وبلّحمر، وطبب، وعقبة الصماء، سالت على إثرها الأودية والشعاب. للتفاصيل.. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس السعودية

إلى ذلك، نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة يوم غد تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية على محافظات العيص، والمهد، ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الحادية عشرة مساء.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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