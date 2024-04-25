شكرا لقرائتكم توقعات باستمرار أمطار السعودية حتى بداية مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع محلل الطقس عقيل العقيل، هطول أمطار السعودية وتكون متوسطة إلى غزيرة على غالبية المناطق ابتداء من مساء اليوم حتى الاثنين المقبل، واستمرارها حتى بداية مايو المقبل.

أمطار السعودية

وأضاف العقيل، في مداخلة لقناة الإخبارية، أن الحالة الجوية تشمل أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم السلسلة الجبلية لجبال السروات، ابتداء من الحدود الجنوبية للمملكة حتى مرتفعات منطقة المدينة المنورة، تشمل الجبال والسواحل والمواقع التهامية.

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وتابع محلل الطقس أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار على العاصمة المقدسة وسواحل مكة المكرمة تشمل محافظة جدة ورابغ من مساء الجمعة ليوم الأحد، وتعاود مرة أخرى على جدة يوم الاثنين، وتستمر الحالة الجوية لتؤثر على المناطق الوسطى من المملكة حتى نهاية الأسبوع، مع احتمالية لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض.