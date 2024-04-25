توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد على 5 مناطق

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الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض المناطق.

الطقس اليوم

وبحسب مركز الأرصاد تكون الحالة على أجزاء من مناطق جازان، عسير ،الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

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حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.

كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.