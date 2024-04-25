"الشمري" يحتفل بتخرج نجله فيصل.. مهندسًا

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل رجل الأعمال خلف بن رباح الشمري، بمناسبة حصول نجله "فيصل" على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الهندسة في جامعة الفيصل بالرياض، وتلقى التهاني والتبريكات والتمنيات بمزيد من الأفراح.

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