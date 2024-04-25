1500 ريال غرامة دخول القطار بعد تحركه.. و800 ريال للتذكرة غير الصالحة

طرحت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، عبر منصة "استطلاع" بهدف تنظيم كل ماله صلة بالخطوط الحديدية وحرمها ومرافقها بما في ذلك الأنشطة والخدمات والتصرفات والأفعال التي حددها أو أشار إليها أو نظمها أو عني بها النظام.

وأوضحت الهيئة مخالفات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية والمحطات والمرافق (بين المدن) أو خارجها، حيث حددت 18 مخالفة تبلغ أقصى غرامة فيها 1500 ريال.

الغرامات المقررة

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تطبق الهيئة غرامة تبدأ بـ 500 ريال في المرة الأولى وتصل إلى 1500 ريال عند تكرارها في المرة الثالثة إذا دخل المخالف أو حاول الدخول إلى وسيلة النقل أو الخروج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك أو بعد تحرك القطار.

وتعاقب اللائحة المخالفين بغرامة تبدأ بـ 200 ريال بالإضافة إلى أجرة النقل في المرة الأولى وتصل إلى 800 ريال في المرة الثالثة بالإضافة الأجرة، و رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ثلاث شهور في حالتين هما: عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو طلب من طاقم الناقل أو المفتشين أوعدم إثبات الهوية أو الاستحقاق فيما يتعلق بالتذاكر الخاصة (تذاكر السعر المخفض).

مخالفات الأمتعة

في حال إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه أو التي يمكن أن تسبب ضرر للوسيلة أو المرافق، أو الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية، تكون العقوبة هي رفض تقديم الخدمة.

وتطبق غرامة تبدأ بـ 200 ريال في المرة الأولى وتصل إلى 800 ريال عند تكرارها في المرة الثالثة، في 5 حالات، هي استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج، سواء على متن القطار أو في المحطات أو المرافق أو النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم.

وتتضمن الحالات السابقة مخالفات الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز، أو الوصول إلى مناطق غير مسموح بها، أو التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية.

وتسري غرامة تبدأ بـ 100 ريال في المرة الأولى وتصل إلى 400 ريال عند تكرارها في المرة الثالثة، في حالتين هما وضع الحقائب والأغراض على المقاعد أو إغلاق المداخل والممرات، وعدم منح الركاب الأخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار.



عقوبة التدخين

أما في حال التدخين على متن وسيلة النقل أو في المناطق المحظور فيها التدخين، فتكون الغرامة 200 ريال مع رفض تقديم الخدمة لمدة تصل إلى شهر واحد.

وتعاقب اللائحة المخالفين في إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذلك، بغرامة تبدأ من 400 ريال وتصل إلى 800 ريال عند تكرارها للمرة الثالثة مع رفض تقديم الخدمة 6 أشهر.

مخالفات أخرى

تسري غرامة تبدأ بـ 300 ريال وتصل إلى 900 ريال عند تكرارها للمرة الثالثة، إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد، وقد تصل إلى 20 ألف ريال ورفض تقديم الخدمة لمدة شهرين.

وتوقع الهيئة غرامة تبدأ بـ 400 ريال وتصل إلى 800 ريال عند تكرارها للمرة الثالثة، في حال إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة أو إعاقة حركة وسيلة النقل بأي طريقة كانت من شأنها إعاقة تشغيل الخدمة، مع رفض تقديم الخدمة لمدة 6 أشهر.