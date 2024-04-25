شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة القصيم.. 15 جولة تغلق 4 منشآت لعدم الامتثال بالأنظمة ببلدية شرق بريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية شرق بريدة الفرعية أمس الثلاثاء، جولات رقابية على 15 منشأة وتم إغلاق 4 منشآت لعدم الامتثال بالاشتراطات والأنظمة المقررة.وأوضحت البلدية أن هذه الجولات تأتي لمواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات.