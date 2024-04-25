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أمانة القصيم.. 15 جولة تغلق 4 منشآت لعدم الامتثال بالأنظمة ببلدية شرق بريدة

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واس - بريدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية شرق بريدة الفرعية أمس الثلاثاء، جولات رقابية على 15 منشأة وتم إغلاق 4 منشآت لعدم الامتثال بالاشتراطات والأنظمة المقررة.
وأوضحت البلدية أن هذه الجولات تأتي لمواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات.
أمانة القصيم تنفذ 15 جولة تغلق 4 منشآت لعدم الامتثال بالأنظمة ببلدية شرق بريدة - الأمانة على إكس
واصلت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية شرق ريدة الفرعية جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية - الأمانة على إكس
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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