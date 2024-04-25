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شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة القصيم.. 15 جولة تغلق 4 منشآت لعدم الامتثال بالأنظمة ببلدية شرق بريدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية شرق بريدة الفرعية أمس الثلاثاء، جولات رقابية على 15 منشأة وتم إغلاق 4 منشآت لعدم الامتثال بالاشتراطات والأنظمة المقررة.
وأوضحت البلدية أن هذه الجولات تأتي لمواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات.
وأوضحت البلدية أن هذه الجولات تأتي لمواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات.