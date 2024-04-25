المشروعات السعودية العملاقة تجتذب سوق التكنولوجيا البريطاني

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الرياض - محمد الوسيري - تتطلع الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية السعودية إلى الاستفادة من سوق التكنولوجيا البريطاني، الذي تبلغ قيمته تريليون دولار.

التكنولوجيا البريطانية الأكثر انجذابًا للسوق السعودية

وتسعى الشركات السعودية، المدعومة بالإصلاحات التنظيمية، إلى تبني تكنولوجيا جديدة، وتعد بريطانيا واحدة من الأسواق الأجنبية الأكثر جاذبية للأسواق السعودية، بحسب تقرير “المونيتور”.

وتجتذب المملكة المتحدة المزيد من الاهتمام من المملكة العربية السعودية، حيث تتطلع المملكة الخليجية في إطار مشروع رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط من خلال الاستثمار بكثافة في صناعات أخرى، مع التكنولوجيا تشكل ركيزة أساسية لخطة الإصلاح.

المركز التكنولوجي السعودية البريطاني

وتعد إحدى المنصات التي تساعد في تحقيق الطموحات التقنية لرؤية 2030 هي المركز التكنولوجي السعودي البريطاني. وتم إطلاق المركز رسميًّا في عام 2022، ويهدف إلى إنشاء إطار لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع التكنولوجيا. ولا يعد المركز غير الحزبي هيكلًا ماديًّا، بل منصة تحت مظلة مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك تستخدم للمبادرات والفعاليات المشتركة في قطاعات التكنولوجيا في البلدين. يضم SBJBC ما يقرب من 200 عضو بريطاني وسعودي، 35% منهم يعملون في قطاع التكنولوجيا.

وقال مات جونز، مسؤول المشروع في مركز التكنولوجيا: إن تأسيسه جاء استجابة للزيادة الكبيرة في أهمية قطاع التكنولوجيا في جميع أنحاء الاقتصاد السعودي، وفقًا لما نصت عليه رؤية 2030.

مؤتمر تجاري كبير في الرياض

وقال جونز لموقع Al-Monitor: “القطاعات في الاقتصاد، سواء كان ذلك التمويل والحاجة إلى دمج التكنولوجيا المالية وفقًا لما يفرضه التغيير التنظيمي الذي يقوده البنك المركزي وهيئة أسواق المال”.

وفي سياق متصل، تتعاون المملكة العربية السعودية وبريطانيا لاستضافة مؤتمر تجاري كبير في الرياض، وسيترأس نائب رئيس الوزراء البريطاني وفدًا يضم أكثر من 300 شخص إلى الحدث الرئيسي تحت اسم Saudi GREAT FUTURES في الرياض يومي 14 و15 مايو 2024.

تعزيز التعاون بين السعودية وبريطانيا

ويدشن المعرض التجاري، حملة تستمر لمدة عام لتعزيز المشاركة التجارية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، ويشجع مؤتمر GREAT FUTURES التجارة والترويج للأعمال التجارية والتعليم والثقافة في المملكة المتحدة أمام الجمهور السعودي من كبار الشخصيات الحكومية ورجال الأعمال.

وتنطلق الحملة بالشراكة بين حكومة المملكة العربية السعودية، وبريطانيا وإيرلندا الشمالية، من أجل تنظيم معرض تجاري وسياحي وثقافي كبير في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي 14 و15 مايو 2024.

معرض تجاري كبير بالرياض

وسيستضيف الحدث الرئيسي حوالي 750 مندوبًا في معرض يستمر يومين في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض. وسيترأس نائب رئيس الوزراء HGFVD’HKD، أوليفر دودن، وفدًا بريطانيًّا قويًّا يضم أكثر من 300 شخص والذي سيعرض أفضل ما في المملكة المتحدة من تميز وابتكار، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وتعد رؤية 2030 إستراتيجية الحكومة السعودية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية. وسيجذب برنامجها الرائد، الذي يشمل خمسة مشاريع رائدة، استثمارات بقيمة 3 تريليون دولار بحلول عام 2030 لبناء صناعات المستقبل، بينما سيكون أيضًا بمثابة عرض للثراء الجغرافي للدولة، والتراث الثقافي، والضيافة، وديناميكية الأعمال، والالتزام بالتنمية المستدامة. الإدماج الاجتماعي، والاستدامة البيئية.