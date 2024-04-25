شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تنفذ مشروعًا لتأهيل الميادين وتركيب المجسمات الجمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف مشروعاً لتجميل الميادين والتقاطعات والساحات العامة، واشتمل المشروع على إعادة تأهيل عدد من الميادين العامة الرئيسة، وتركيب مجسمات جمالية، وإعادة تهيئة الأرصفة والتشجير والإنارة التجميلية، ويهدف المشروع إلى تحسين ميادين المدينة وتجميلها بما ينعكس إيجاباً على الموقع العام، وتعزيز وسائل السلامة المرورية، وتسهيل التدفق المروري، وإزالة أي معيقات للرؤية، والاستفادة من تجميل هذه المواقع في دعم مبادرة تحسين المشهد الحضري بالمدينة.



وقد ارتفعت نسبة الإنجاز بالمشروع حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد من أعمال التحسينات، وجاري العمل في التشطيبات النهائية لمواقع عمل أخرى بالمشروع كأعمال الموقع العام والزراعة وشبكة الري والإنارة، وتم دعم المشروع بزراعة شتلات متنوعة من النباتات وشتلات الزهور بما يحقق أهداف برنامج أنسنة المدن، وجودة الحياة، ودعم الجانب البيئي.