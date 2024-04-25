شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "بيئة مكة" تناقش خدماتها للمستفيدين واستعداداتها لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

وضع الحلول المناسبة

تعزيز النمو الاقتصادي

الدمام - شريف احمد - عقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، ونائبه المهندس وليد آل دغيس اجتماعا مع مديري إدارات المكاتب والوحدات التابعة للفرع اليوم، وذلك بمقر الفرع بجدة.يأتي هذا الاجتماع لمناقشة استعدادات الوزارة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1445هـ، والتأكد من جاهزية جميع الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى استعراض أعمال وإنجازات مكاتب الوزارة في محافظات منطقة مكة المكرمة خلال العام الحالي، والجهود المبذولة لخدمة المستفيدين واستعراض نسبة رضا متلقي الخدمة في خدمات المستفيدين في المحافظات.كما ناقش أهم الاحتياجات والتحديات القائمة للمكاتب والوحدات ووضع الحلول المناسبة لها، وطرح الرؤى الجديدة للمساهمة في تسهيل سير العمل وتطويره, وتشديد عمليات الرقابة والامتثال والمتابعة والمراقبة التي أجريت في محافظات المنطقة.هذا بالاضافة إلى نسبة النجاح في معالجة قضايا الأراضي والتعديات في محافظات المنطقة، واستعراض القضايا العالقة مع جهات أخرى وعرض ما اتخذ من إجراءات للوصول الى الحلول المناسبة.وتطرق الاجتماع الى خطط التشجير في المحافظات، وخلق الفرص الاستثمارية للمدن الزراعية في محافظات المنطقة، بالإضافة إلى العمل على المهرجانات الموسمية المتناسبة مع المميزات النسبية للمحافظات، وإلى الحملات التوعوية في محافظات المنطقة لزيادة الوعي العام والفهم لسياسات ومبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة.وأكد "الخليف" أهمية تعظيم الفائدة من المدن الزراعية، التي تحقق كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي لمنطقة مكة المكرمة والاستفادة من المقومات، التي تسهم في نجاح المدن الزراعية.ويأتي في مقدمتها تنوع المميزات النسبية من المنتجات الزراعية, في مختلف محافظات المنطقة وتحقيق أهداف المبادرات على مستوى المملكة, التي تجد كل الدعم والاهتمام من القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.