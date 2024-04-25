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انخفاض معدل البطالة إلى 7.7 %.. أهم أرقام تقرير رؤية السعودية 2030 لعام 2023

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - صدر التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، ليعبر عن اقتصاد جاذب وبيئة مستدامة، في مجتمع مُمكّن ونابض بالحياة، يعتز بثقافته ويُرحب بالعالم.
وكانت أبرز الأرقام للي وضحها التقرير كالتالي:
  • 87% نسبة مبادرات الرؤية المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح.
  • 81% من مؤشرات أداء الرؤية الرئيسية للمستوى الثالث حققت مستهدفاتها السنوية.
  • 197 مؤشر حقق مستهدفة السنوي بشكل كامل، وتخطى 176 مؤشر مستهدفة لعام 2023.
  • مستوى تاريخي سجلته الأنشطة غير النفطية، بمساهمة بلغت 50% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023.
  • تضاعف إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من ثلاث مرات منذ انطلاق الرؤية لتصل إلى 2.81 ترليون ريال بنهاية 2023.
  • أكثر من 200 شركة عالمية اختارت الرياض مقرًا إقليميًا لها بنهاية عام 2023.
  • 4 مناطق اقتصادية خاصة جديدة استقطبت أكثر من 30 مليار ريال من الاستثمارات.
  • تصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجريء، بقيمة بلغت 5.25 مليار ريال في عام 2023.
  • 7 مواقع في قائمة اليونسكو تبرز تنوع المملكة الثقافي، وهو ما يقترب من هدف الرؤية البالغ 8، حيث كان عددها 4 مواقع في عام 2016.
  • 13.56 مليون معتمر في أعلى رقم تاريخي للمعتمرين الأجانب حققته المملكة بزيادة قدرها 116% من عام 2016 متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 10 مليون معتمر.
  • فازت العلا بجائزة أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2023.
  • تسجيل محمية "عروق بني معارض" كأول موقع للتراث العالمي الطبيعي في المملكة؛ ليصبح مواقع التراث العالمي في المملكة.
  • أكثر من 192.4 ألف هكتار مساحة الغطاء النباتي المعاد تأهيله بنهاية عام 2023
  • أكثر 49 مليون شجرة تمت زراعتها في جميع أنحاء المملكة منذ انطلاق مبادرة السعودية الخضراء.
  • 2800 جيجاوات من الطاقة المتجددة ربطت بشبكة الكهرباء الوطنية.
  • 1660 حيواناً مهدداً بالانقراض أعيد توطينه.
  • 7.7% معدل البطالة في المملكة في أدنى مستوى له منذ عام 2016، وقريباً من مستهدف 2030 البالغ 7%.
  • 35.5% معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة.
  • توطين 65% من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
  • 913 ألف وظيفة في قطاع السياحة.
  • وصل عدد المتطوعين إلى 834 ألف متطوع ومتطوعة بنهاية عام 2023، ليقترب من مستهدفة لعام 2030 البالغ مليون متطوع.
هُنا تقرير This is a Twitter Status، لعام 2023.— رؤية السعودية 2030 (@SaudiVision2030)
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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