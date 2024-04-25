شكرا لقرائتكم بدءًا من اليوم.. اعتماد الزي الموحد للسائقين في أنشطة النقل بالحافلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء إلزام السائقين في أنشطة النقل بالحافلات بالزي المخصص من اليوم، ويشمل (النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي)، ليصبح هذا الزي متطلبًا أساسيًا لممارسة هذه الأنشطة، وفقًا لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة النقل بالحافلات.

تحسين المظهر العام

وبيَّنت أن الالتزام بالزي المخصص للسائقين سيسهم في الارتقاء بمستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في قطاع النقل بالحافلات، وتحسين المظهر العام والانطباع الإيجابي عن هذه الخدمات الحيوية، وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع كافَّة، وكذلك السياح وزوار السعودية.

حافلات نقل الركاب

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي ضمن مجموعة من مراحل التحديث والتحسين الدوري والمستمر على أنشطة وخدمات النقل بالحافلات، ومن ذلك المواصفات الفنية لحافلات نقل الركاب، واشتراط العمر التشغيلي لتلك الحافلات، وبقية الاشتراطات الواردة في اللوائح التنظيمية لهذه الأنشطة؛ التي تراعي جميع جوانب التطوير والتحسين.

وأشارت إلى حرصها الدائم والمستمر بما يخدم المستفيدين ويواكب تطلعاتهم، والتزامها الراسخ بتحقيق أعلى معايير الجودة ومعدلات الرضا لدى مستفيدي خدمات النقل في المملكة.

ودعت الهيئة جميع العاملين والمهتمين بهذه الخدمات إلى زيارة موقعها الإلكتروني (هنا) للاطلاع على تفاصيل الزي المعتمد، وجميع التفاصيل، وكذلك إمكانية الاتصال بالرقم الموحد 19929.