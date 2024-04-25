شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد ترصد محتوى مخالف عن أمطار الرياض بمنصة إكس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للأرصاد رصد محتوى مخالفاً لنظام الأرصاد ولوائحه التنفيذية.

وذكر المركز أنه رصد محتوى مخالف نشره حساب في منصة «إكس» حول أمطار على منطقة الرياض ومحيطها.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأوضح المركز المناطق المتأثرة بالأمطار ومنها أجزاء من مناطق جازان، عسير ،الباحة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.