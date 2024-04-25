تراند اليوم : "بدون خرسانة وإسمنت".. شاهد: بناء منزل من الحجارة والأخشاب في بلجرشي

صحيفة الخليج 365: نشر المهندس عبد الغني الجند، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، وثق بناء منزل بالحجارة بنظام الجدران الحاملة، بدلا من الأعمدة والبلوك.

بناء منزل

وتضمن الفيديو تعليق نصه :"المهندس يزيد الشهري، يشرف على بناء منزل بالحجارة والأخشاب، من البيئة في بلجرشي بأعلى المواصفات بين التراث والحداثة وبدون حديد وإسمنت".

مفهوم البناء

وقال شخص خلال الفيديو:"المالك دكتور علي الغامدي، من الأوائل الذين حاولوا يعيدون إحياء مفهوم البناء في المنطقة، وكان ذلك بمثابة حلم لديه منذ 30 عاما، وبدأ المشروع في يناير 2023 والآن على وشك الانتهاء".

الصخور

وتابع:" تم استخدام الصخور الجرانيت الموجودة في المنطقة، وتم إعادة تدويرها واستخدامها، وأصبحت هي العنصر الأساسي المكون للمباني، كما تم تطعيم الحجارة ببعض الحجارة المستوردة من بني كبير وبعض المناطق الأخرى".

جدران حاملة

وأردف:" المباني جميعها جدران حاملة، ولم يتم استخدام الخرسانة إطلاقا، بالإضافة إلى أن الأسقف حاملة من الحجر والأخشاب". لافتا إلى أن الأخشاب معاد تدويرها من أخشاب أعمدة كهرباء، بالإضافة إلى خشب سكة القطار سابقا بين الرياض والدمام.

3 مباني

وأضاف :" المشروع مكون من 3 مباني هي :" المبنى الغربي، والجنوبي والمبنى الشمالي، مخصص للضيافة، ويربط بينهم باحة سماوية".